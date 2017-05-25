Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).



«Два автомобиля марки Hyundai с января по май этого года были эвакуированы на специализированные стоянки по семь раз за нарушения правил парковки. Данные транспортные средства стали лидерами по количеству эвакуаций за первые пять месяцев 2017 года», - отметили в АМПП.



Автомобили перемещали на спецстоянки и ранее: владельцы получили по одной эвакуации в 2016 году. Таким образом, в общей сложности сотрудники ГКУ «АМПП» эвакуировали данные авто по восемь раз. Владельцы этих машин парковались с нарушениями на Комсомольской площади, в Театральном проезде, Украинском бульваре, Зеленом проспекте, ул. Митинская и на других оживленных участках города.



Были и другие автомобилисты, которые часто нарушали правила парковки. Так, с начала 2017 года два транспортных средства были перемещены на специализированные стоянки по шесть раз, 10 автомобилей эвакуировали по пять раз, 37 машин перемещали на спецстоянки по четыре раза.



«Мы просим автовладельцев при парковке обращать внимание на дорожные знаки и разметку. Важно понимать, что остановка с нарушением запрещена даже на минуту. Оставляя автомобиль на улично-дорожной сети, водителю следует убедиться, что парковка в данном месте действительно разрешена, так как от его действий зависит безопасность пешеходов и других участников дорожного движения», - привели в пресс-службе слова начальника управления перемещения транспортных средств ГКУ «АМПП» Михаила Ефимова.

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