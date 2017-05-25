Разговор Путина с Мироновым состоялся сразу после церемонии награждения в Кремле.

Миронов пытался защитить художественного руководителя Кирилла Серебренникова и передал российскому лидеру письмо от деятелей искусства в поддержку режиссера "Гоголь-центра".

Ранее письмо российскому президенту написал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Обыски в "Гоголь-центре" прошли 23 мая. Руководителей автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" подозревают в хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие искусства с 2011 по 2014 годы.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,