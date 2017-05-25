Президент России дал оценку ситуации с "Гоголь-центром"
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Политика

Президент России дал оценку ситуации с 'Гоголь-центром'

Фото: ТАСС/Метцель Михаил

Президент России дал оценку ситуации с "Гоголь-центром"

M24.ru 25 мая 2017г., 10:56

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с актером Евгением Мироновым вокруг ситуации с "Гоголь-центром" назвал "дураками" следственные органы.

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Разговор Путина с Мироновым состоялся сразу после церемонии награждения в Кремле.

Миронов пытался защитить художественного руководителя Кирилла Серебренникова и передал российскому лидеру письмо от деятелей искусства в поддержку режиссера "Гоголь-центра".

Ранее письмо российскому президенту написал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Обыски в "Гоголь-центре" прошли 23 мая. Руководителей автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" подозревают в хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие искусства с 2011 по 2014 годы.

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