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Сенатор Алексей Пушков высказал свою позицию по санкциям против России
Позиция президента США Дональда Трампа непродуктивна, заявил российский сенатор Алексей Пушков..
В своем микроблоге в Twitter он подчеркнул, что Трамп встраивается в политику Брюсселя, что может привести к тупику в отношениях между странами.
Трамп встретился с президентом и премьером Италии Серджо Маттареллой и Паоло Джентилони. В ходе разговора он заявил, что Вашингтон поддерживает Европу и считает, что Россию необходимо призвать выполнять минские соглашения.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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