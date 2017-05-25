В своем микроблоге в Twitter он подчеркнул, что Трамп встраивается в политику Брюсселя, что может привести к тупику в отношениях между странами.

Трамп встретился с президентом и премьером Италии Серджо Маттареллой и Паоло Джентилони. В ходе разговора он заявил, что Вашингтон поддерживает Европу и считает, что Россию необходимо призвать выполнять минские соглашения.

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