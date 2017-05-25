Образование/Карьера

"В следующем году обязательно продолжим, есть предложение проводить не только занятия, но и полевые выезды. Будут выезды на природные территории, может быть, организуем лагеря на время каникул. У нас 134 особо-охраняемых природных территорий только в Москве, в области также есть прекрасные места. Возможно, это будут экологические лагеря, к сентябрю продумаем", – прокомментировала Зотова.

Депутат отметила, что уроки будут проходить в школьное время или каникулы. Во время каникул, возможно, будут организованы выезда на природу, где ученики смогут проводить различные эксперименты: мониторинг окружающего пространства, речного дна или водоема.

Предложение организовать занятия по экологии в школах, которые будут вести студенты соответствующих вузов, было озвучено в 2016 году, вскоре депутаты Мосгордумы поддержали инициативу. В начале мая был подведен промежуточный итог пилотного проекта, в нем приняли участие порядка 20 вузов и 400 образовательных учреждений Москвы.

Студенты проводили для школьников лекции, связанные с экологией интерактивные игры. Молодые преподаватели также приходили с собственными темами проведения занятий, а также договаривались со школами о включении в проект.

В школах столицы также предлагали интенсивнее учить плаванию. В рамках реализации этой инициативы при всех школах могут построить новые бассейны. На уроках физкультуры школьников планируют учить езде на велосипеде, а также скалолазанию. Для любителей интеллектуальных видов спорта также предлагают ввести один год обязательного изучения игры в шахматы. На данный момент в стране действует несколько пилотных проектов. Например, с 1 сентября 2016 года шахматы стали обязательным предметом во всех средних школах Югры (Ханты-Мансийский автономный округ). Кроме того, в Мосгордуме предлагают создать специальные словари для школьников по разным предметам.

Никита Щуренков

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