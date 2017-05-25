Сгорел торговый центр в Москве
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Происшествия

Сгорел торговый центр в Москве

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Сгорел торговый центр в Москве

M24.ru 25 мая 2017г., 11:22

Крупный пожар произошел в торговом центре на Марксистской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

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Возгорание в одном из помещений торгового центра произошло поздно вечером 24 мая. Не менее 16 пожарных машин были задействованы в устранении огня в здании, расположенном по адресу: улица Марксисткая, 38.

Возгорание ликвидировали в 00:20 по московскому времени. Пострадавших нет.

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