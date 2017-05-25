Происшествия

Возгорание в одном из помещений торгового центра произошло поздно вечером 24 мая. Не менее 16 пожарных машин были задействованы в устранении огня в здании, расположенном по адресу: улица Марксисткая, 38.

Возгорание ликвидировали в 00:20 по московскому времени. Пострадавших нет.

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