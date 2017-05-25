версия для печати
Происшествия
Сгорел торговый центр в Москве
Крупный пожар произошел в торговом центре на Марксистской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС..
Возгорание в одном из помещений торгового центра произошло поздно вечером 24 мая. Не менее 16 пожарных машин были задействованы в устранении огня в здании, расположенном по адресу: улица Марксисткая, 38.
Возгорание ликвидировали в 00:20 по московскому времени. Пострадавших нет.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.