Так, работы стартовали еще на Болотной улице, Болотной набережной (до улицы Серафимовича), в Лубочном переулке, на улице Балчуг, в Китайгородском проезде, на Варварке, Москворецкой улице и Москворецкой набережной. Кроме того, продолжаются работы на основных центральных улицах города – Садовом и Бульварном кольцах, в районе Якиманской набережной, а также на Лубянской площади.

Наиболее крупные заторы отмечаются на Садовом и Бульварном кольцах, в районе Лубянской площади, а также на улицах Большая Лубянка и Сретенка. Водителям рекомендуется й избегать маршрутов по данным улицам без необходимости.

В результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы Центр организации дорожного движения Правительства Москвы прогнозирует затруднения движения в центральной части города, особенно в утренние и вечерние часы пик. Также наблюдается ухудшение дорожно-транспортной ситуации на северо-западе, севере и северо-востоке ТТК в связи с перераспределением автомобильных потоков с целью объезда реконструируемых участков.

В связи с введенными ограничениями наблюдается ухудшение транспортной ситуации в центре города с увеличением загрузки до 8-9 баллов в часы пик.

Работы по благоустройству, безусловно, очень важны для города, тем не менее, они порождают временные неудобства. Жителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям.

Водителям рекомендуется корректировать свои маршруты в соответствии с ограничениями и выбирать пути объезда, а для поездок в центр пользоваться общественным транспортом.

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