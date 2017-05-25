«Инвесторы планируют сдать в эксплуатацию три крупных паркинга, - уточнил он. – В них смогут разместиться 2 857 автомашин».

В деревне Рассказовка (поселение Внуковское) заканчивается строительство гаража-стоянки на 843 машиноместа рядом с магазином повседневного спроса, в деревне Язово (поселение Воскресенское) появится многоэтажная автостоянка открытого типа в составе общественно-жилого комплекса, она рассчитана на 1 210 машин, в деревне Румянцево (поселение Московский) рядом с административным комплексом строится многоуровневая автостоянка на 804 машиноместа.

«Развитию парковочного пространства на новых территориях мы уделяем приоритетное внимание, - отмечает Владимир Жидкин. – В течение нынешнего года, по оценкам Департамента развития новых территорий, в ТиНАО станет на 7 тысяч парковочных мест больше. А генплан новых территорий предусматривает в перспективе до 2035 года строительство здесь более 20 крупных транспортно-пересадочных узлов».

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