Синоптики прогнозируют небольшие дожди в течение дня.

По данным метеоцентра, может выпасть до 10 миллиметров осадков. Днем столбики термометров покажут до 21 градуса тепла. Ветер будет юго-западного направления, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Теплая погода сохранится до выходных. В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, может похолодать до плюс 10 –15 градусов. Ранее синоптики сообщали, что может выпасть снег.

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