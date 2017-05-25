Пасмурная, но теплая погода установилась сегодня в столице
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События

Пасмурная, но теплая погода установилась сегодня в столице

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Пасмурная, но теплая погода установилась сегодня в столице

M24.ru 25 мая 2017г., 11:55

Тепло и сыро будет в Москве в четверг, 25 мая, сообщает Гидрометцентр России.

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Синоптики прогнозируют небольшие дожди в течение дня.

По данным метеоцентра, может выпасть до 10 миллиметров осадков. Днем столбики термометров покажут до 21 градуса тепла. Ветер будет юго-западного направления, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Теплая погода сохранится до выходных. В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, может похолодать до плюс 10 –15 градусов. Ранее синоптики сообщали, что может выпасть снег.

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Москва-Инфо

   