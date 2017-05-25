Здесь интересно

Последний концерт сезона пройдет 5 июня в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Изящная программа с «французским акцентом» запомнится и начинающим меломанам, и искушенным слушателям.

В этот вечер прозвучат Концерты Фредерика Шопена – две жемчужины фортепианной лирики, созданные 20-летним гением практически одновременно и обозначившие «границу» в жизни композитора, навсегда покинувшего родину и оставшегося в Париже. Символично, что Шопен больше никогда не писал концертов. Исполнение их в один вечер – непростая задача для пианиста, поскольку требует от него не только блестящей техники, но и большой эмоциональной концентрации.

Все это предстоит воплотить одному из самых талантливых представителей русской фортепианной школы Алексею Володину. Яркий виртуоз, эксклюзивный артист «Стейнвей», он известен как тонкий лирик и музыкант невероятной глубины мысли, с собственным исполнительским стилем, в котором нет места внешним эффектам, все внимание сосредоточено на погружении в эпоху и композиторский замысел. Особая романтическая интеллектуальность делает исполнительский талант Володина близким Шопену. Диск с его интерпретацией музыки польского романтика был удостоен награды Choc de Classica и «пяти звезд» от журнала Diapason.

В качестве эффектной оправы к шедеврам Шопена выбраны увертюры к двум комическим операм, созданным в Париже и наследующим итальянской и французской оперной традициям одновременно. Обе оперы – и «Путешествие в Реймс» Россини, и «Беатриче и Бенедикт» Берлиоза – после премьеры пережили долгие годы забвения, а в наши дни любимы и артистами, и театральной публикой. Впрочем, искрометные, мастерски написанные увертюры к ним – не самые частые гости на концертных сценах.

Место за дирижерским пультом РНО займет Александр Ведерников, блестяще владеющий и оперным, и симфоническим репертуаром.

Метрополитен-опера и Ковент-Гарден, Лондонский филармонический и Дрезденская Госкапелла, оркестры Баварского и Французского радио – список топовых театров и оркестров, с которыми сотрудничает маэстро, достаточно велик. В начале 2000-х Александр Ведерников также входил в дирижерскую коллегию Российского национального оркестра.

Источник: Молнет.ru

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