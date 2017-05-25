Цитата недели

Президент России Владимир Путин во время беседы с актером Евгением Мироновым прокомментировал ситуацию вокруг обысков у режиссера Кирилла Серебренникова фразой «Да дураки». Об этом сообщает журналист Андрей Колесников.



Он пишет, что беседа президента и актера состоялась уже после того, как церемония вручения наград закончилась. Подойдя к Путину, Миронов «стал говорить с ним жарко и даже громко».

«Вы знали? Знали об этом?!», — спросил Миронов.

На что президент ответил утвердительно, сказав, что «узнал вчера». «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!», — продолжил задавать вопросы актер.

«Да дураки», — ответил Путин.

Колесников отмечает, что таким образом президент дал понять, что «сам-то, конечно, ни при чем».

Позднее Миронов рассказал, что попросил Путина, чтобы расследование дела Серебренникова велось «справедливо и без экстраординарных мер», сообщает РБК. Актер также заявил, что во время беседы у него сложилось впечатление, что президент согласен с тем, что принятые правоохранительными органами меры были «неадекватными».

Накануне в квартире режиссера Кирилла Серебренникова и в здании «Гоголь-центра» прошли обыски. В СКР сообщили, что обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 млн рублей, которые были выделены неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» с 2011 по 2014 год. Дело возбуждено по статье «Мошенничество». Сам режиссер после допроса отпущен как свидетель.

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