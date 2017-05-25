Путешествие

Колонии этих микроскопических существ прибивает к берегам Таиланда во время сезона дождей, штормов или сильного прилива.

Содержащийся в щупальцах колоний опасен для человека. Известны случаи смерти детей и людей, страдавших аллергией на этот яд.

Спасатели острова Пхукет рекомендуют проявлять бдительность и не прикасаться к физалиям, выброшенным на берег.

В августе 2016 нашествие португальских корабликов привел к закрытию нескольких пляжей на острове и в континентальной части провинции Краби.

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