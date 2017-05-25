версия для печати
Путешествие
Осторожно, ядовитые физалии!
Ядовитые физалии, называемые также "португальскими корабликами", появились в море у пляжей в западной части острова Пхукет в Таиланде.
Колонии этих микроскопических существ прибивает к берегам Таиланда во время сезона дождей, штормов или сильного прилива.
Содержащийся в щупальцах колоний опасен для человека. Известны случаи смерти детей и людей, страдавших аллергией на этот яд.
Спасатели острова Пхукет рекомендуют проявлять бдительность и не прикасаться к физалиям, выброшенным на берег.
В августе 2016 нашествие португальских корабликов привел к закрытию нескольких пляжей на острове и в континентальной части провинции Краби.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.