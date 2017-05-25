Осторожно, ядовитые физалии!
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Путешествие

Осторожно, ядовитые физалии!

Фото: ТАСС/YAY/Ryan Jorgensen

Осторожно, ядовитые физалии!

M24.ru 25 мая 2017г., 13:18

Ядовитые физалии, называемые также "португальскими корабликами", появились в море у пляжей в западной части острова Пхукет в Таиланде

.

Колонии этих микроскопических существ прибивает к берегам Таиланда во время сезона дождей, штормов или сильного прилива.

Содержащийся в щупальцах колоний опасен для человека. Известны случаи смерти детей и людей, страдавших аллергией на этот яд.

Спасатели острова Пхукет рекомендуют проявлять бдительность и не прикасаться к физалиям, выброшенным на берег.

В августе 2016 нашествие португальских корабликов привел к закрытию нескольких пляжей на острове и в континентальной части провинции Краби.

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Москва-Инфо

   