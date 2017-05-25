В этом году Международному театральному фестивалю имени Чехова исполняется 25 лет. На московских театральных площадках будут представлены все жанры сценического искусства – опера, драма, мюзикл, балет. Традиционно в рамках фестиваля покажут лучшие постановки мирового театра. Свои спектакли представят театры из пятнадцати стран: Великобритания, Германия, Канада, Аргентина, Бразилия, КНР, Куба, Кыргызстан, Нидерланды, США, Тайвань, Франция, Южная Корея, Эстония и Россия. Фестивальные показы продлятся в Москве вплоть до 20 июля.

"Поле битвы" : древнеиндийский эпос от Питера Брука

Театр "Буфф дю Нор", Франция

Фото: пресс-служба Международного фестиваля имени Чехова

Постановка легенды мирового театра Питера Брука объехала уже полмира и, наконец, добралась до Москвы. "Поле битвы" – это театральное прочтение режиссером древнеиндийского эпоса "Махабхараты". Впервые Брук поставил спектакль в 1985 году. На его подготовку в общей сложности ушло десять лет. Актеры по несколько месяцев жили в Индии, Пакистане и даже в небольших деревнях в Гималаях, непрерывно читая древние тексты и занимаясь медитацией. Все это делалось ради того, чтобы лучше понять древнее произведение о кровавой вражде двух семейств, ослепленных жаждой власти. Но оно того стоило – постановка стала сенсацией.

Никаких сложных сценических спецэффектов ждать не стоит. В спектакле минимум декораций, несколько актеров и один барабан. Действие "Поля битвы" начинается с того самого момента, на котором заканчивалась "Махабхарата": война двух царств закончилась, царевич Юдиштира победил, но ступни его утопают в крови.

Новая версия спектакля идет всего 75 минут. Питер Брук позволил себе сократить время, достигнуть абсолютной простоты изложения и вместе с тем предельно точно передать свою мысль: из-за жестоких конфликтов современности "поле битвы" давно вышло за рамки индийского эпоса.

Где: Театр Наций

Когда: 28–30 июня

Продолжительность спектакля: 1 час 15 минут без антракта

"Лягушка была права": новый цирк от внука Чарли Чаплина

Театр "Комеди Франсез", Франция

Внук Чарли Чаплина Джеймс Тьерре считает, что любая фантазия должна подкрепляется мускулами, а волшебство просто невозможно без механических блоков и канатов. Именно этот принцип лежит в основе всех его постановок. Тьерре основал собственную "Компанию майского жука" и уже успел прославиться своими яркими постановками. Критики называют его живым классиком "нового цирка". В последние годы это направление стало в Европе невероятно популярным.

Получился своего рода микс из драматического театра, пантомимы и акробатики. Компоненты простые, а вот исполнение и техника кажутся почти что нереальными. Джеймс Терье превращает сцену в настоящий полигон для самых невероятных трюков.

"Лягушка была права" – это история о подземном создании, которое то ли по наивности, то ли из любопытства доверилось человеку. Это своеобразная сказка для взрослых, которую Тьерре перевел на свой язык – язык "нового цирка".

Где: театр им. Моссовета

Когда: 26–30 июня

Продолжительность спектакля:1 час 20 минут без антракта

"887": откровения канадского режиссера

Компания "Экс Макина", Канада

Фото: пресс-служба Международного фестиваля имени Чехова

Канадский режиссер Робер Лепаж хорошо знаком московской публике как мастер визуальных средств: сейчас в театре Наций идет его выдающийся и ломающий все шаблоны "Гамлет" с Евгением Мироновым.

На Чеховский фестиваль Лепаж привез постановку-откровение. В спектакле он рассказывает о себе, своем детстве, ненавистных школьных экзаменах и сложных отношениях с отцом – бывшим военным, который вынужденно стал обычным шофером. Такие воспоминания и семейные секреты люди обычно прячут от посторонних, а Лепаж решился на то, чего боится каждый современный человек – на предельно искреннее высказывание.

Загадочные цифры в названии постановки неслучайны: это номер дома на авеню Мюррей в канадском Квебеке, где вырос режиссер. Кстати, в

спектакле Лепаж покажет свое детство во всех деталях: на сцене будет установлен огромный макет того самого дома, в котором, как и

много лет назад, бурлит жизнь. Воспоминания оживают: в окнах один за другим гаснут огни, мелькают тени, выглядывают соседи и даже,

кажется, слышны обрывки разговоров.

Где: Театр Наций

Когда: 4–7 июля

Продолжительность спектакля: 2 часа без антракта

"Зимняя сказка": Шекспир без сантиментов

Театр "Чик бай Джаул", Великобритания

Англичанина Деклана Доннеллана в Европе называют "русским". Ничего удивительного: Доннеллан часто бывает в России, любит ставить русскую классику и работать с русскими актерами.

С российским театром режиссера роднит еще и стремление осмыслить природу поведения на сцене. Доннеллан считает, что для человека актерская игра – это естественный рефлекс. В его спектаклях нет ни надрыва, ни лишнего пафоса – все предельно естественно.

"Зимнюю сказку" по Шекспиру режиссер поставил еще 1997 году в Малом драматическом театре по приглашению Льва Додина. И вот прошло 20 лет. "Зимняя сказка" вновь на московской сцене, но уже в театре им. Пушкина.

Это история о потерях и утратах, которые переживает каждый человек. Правда, Доннеллан никогда не был сентиментальным, так что в его спектакле действие стремительно, а диалоги точны, изящны и ироничны.



Где: театр им. Пушкина

Когда: 2–6 июня

Продолжительность спектакля: 2 часа 40 минут с антрактом

"Старик и море": возвращение театральной легенды

Постановка Анатолия Васильева

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Любимова – одного из главных реформаторов российского театра и создателя легендарной "Таганки". Спектакль "Старик и море" по повести Эрнеста Хемингуэя создан специально к юбилею "великого творца протеста".

Над постановкой работали три человека, каждый из которых был когда-то тесно связан с Любимовым: режиссер Анатолий Васильев, композитор Владимир Мартынов, который написал музыку к спектаклю, и актриса Алла Демидова.

"Старик и море" вполне может стать театральным событием года хотя бы уже потому, что за дело взялся Васильев, который ничего не ставил в Москве больше 15 лет.

"Старик и море" – это моноспектакль. И стариком, и морем будет Алла Демидова. Васильев сам написал театральную адаптацию повести Хэмингуэя и создал сценографию для спектакля. В сюжет режиссер вписал историю жизни самого Любимова – его терзания и бесконечную борьбу за свободу творчества в Театре на Таганке.



Где: театр имени Вахтангова

Когда: 19, 20 июля

Продолжительность спектакля: постановка в процессе подготовки

Наталья Лучкина

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