Будем здоровы

Специалисты рекомендуют страдающим сердечнососудистыми заболеваниями и сахарным диабетом спать не менее шести часов в сутки. В противном случае вероятность смертельного исхода в результате наступления инсульта в два раза выше, чем у здоровых людей, отводящих на сон более шести часов в сутки.



К подобным выводам авторы пришли, случайно отобрав 1344 взрослых (средний возраст — 49 лет, 42 процента — мужчины). Среди них ученые выделили группу риска (высокий индекс массы тела, повышенный уровень холестерина и сахара в крови, высокое кровяное давление), в нее вошли 39,2 процента участников, за которыми наблюдали в течение 16,6 лет.



По завершении исследования 22 процента больных скончались. Оказалось, что люди, находящиеся в группе риска, но уделяющие сну больше шести часов в сутки, в 1,5 раза чаще здоровых подвергаются риску смерти от инсульта. Если же больные уделяют сну менее шести часов в сутки, то эта вероятность повышается в два раза.

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