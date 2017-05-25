В этом году фестиваль «Политех» пройдет уже в четвертый раз. Площадкой станет Парк Горького, зрители увидят образовательные, художественные и игровые проекты, развивающие интерес к научному восприятию мира. Фестиваль пройдет при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Темой фестиваля станет «сила притяжения» как фундаментальное научное понятие, затрагивающее каждого из нас. Изучение этой силы занимало ученых на протяжении многих столетий, а ее преодоление было мечтой инженеров со времен Леонардо да Винчи. Сегодня — в век дронов, экзоскелетов и частной космонавтики — мы знаем об этой силе больше, чем когда-либо. Сила притяжения — еще и взаимодействие, которое возникает между людьми помимо законов физики; сила, действие которой хотя бы в раз в жизни испытывал каждый из нас. В этом году мы предложили изобретателям и художникам подумать над прямым и метафорическим значением этого понятия.

Программа фестиваля включит в себя коллективные скульптуры, интерактивные инсталляции, перформансы, научные аттракционы, лекционную программу, а также развлекательные активности от партнеров фестиваля. Хедлайнером фестиваля станет перформанс Inferno канадских художников, классиков технологического искусства Билла Ворна и Луи-Филиппа Демера, в котором зрителям самим предлагается выйти на сцену, облачившись в экзоскелет. Движения участников будут полностью подчинены движениям роботических костюмов: в зависимости от хореографии, иногда зрители могут свободно передвигаться, но чаще их провоцируют на определенные физические реакции.

Специально для фестиваля художники лаборатории экспериментальной эфемерной архитектуры Plastique-Fantastique разрабатывают сайт-специфик проект. В ночное время он будет световой инсталляцией, а в дневное – павильоном и интерактивным саунд-арт лабиринтом, воспроизводящим пульс сердец посетителей объекта.

Самым крупным объектом фестиваля станет аэроцен Museo Aero Solar, созданная из пластиковых пакетов. Этот open-source проект был запущен в 2007 году художником Томасом Сарацено: на воркшопе волонтеры собирают масштабную скульптуру из переработанного пластика, а после запускают её в небо. Museo Aero Solar – это коллективная работа, которая складывается из индивидуальных действий и превращает объект, загрязняющий окружающую среду в объект, расширяющий границы нашего сознания.

Юри Сузуки — художник, инженер, изобретатель платы OTOTO, работы которого хранятся в коллекциях MoMa и Tate, представит объект «Невозможная машина», созданный под руководством художника вместе со студентами Политехнического Университета. Каждый час у посетителей фестиваля будет возможность увидеть шоу цепных реакций.

В 2017 году фестиваль «Политех» предложит специальную лекционную программу. В нее войдут ученые и международные эксперты в области новых технологий, а также художники – участники фестиваля. Киноут-спикером фестиваля станет Иван Пупырев – руководитель проектов в области интерактивных технологий будущего Technical Program Lead в Google's Advanced Technology, изобретатель и дизайнер, работающий на стыке интерактивного дизайна и технологий.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,