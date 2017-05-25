Футбол. Ирландия. Премьер-лига. 16-й тур. Сент-Патрикс – Дандолк

26 мая 2017, 21:45 МСК

«Сент-Патрикс»

В прошлом году «Сент-Патрикс» выиграл Кубок Лиги Ирландии, а в 2013-м году и чемпионат страны. Однако эти успехи почему-то не помогли «Сент-Патриксу» построить мощную команду, способную бороться за самые высокие места. Сейчас «святоши» обитают вблизи зоны вылета, опережая тройку аутсайдеров только за счет дополнительных показателей.

«Дандолк»

Что же касается действующего чемпиона Ирландии, он провалил начало сезона. «Дандолк» проиграл в Президентском кубке от «Корк Сити» – 0:3, а потом начал терять очки и в чемпионате. Особенно проблематично «lilywhites» в последнее время начал играть на чужом поле. На выезде «Дандолк» выиграл только два из последних шести поединков.

Статистика и личные встречи

«Сент-Патрикс» проиграл дома четыре из семи матчей чемпионата в текущем сезоне.

«Дандолк» забил абсолютно во всех выездных встречах этого года.

«Дандолк» и «Сент-Патрикс» поочередно выигрывают друг у друга, но в лиге победа чаще достается первым. Здесь «Дандолк» победил «святош» в шести из семи последних очных поединках.

Прогноз

Судя по отличной результативности «Дандолка» на выезде, но при этом держа в уме не особо надежную защиту этой команды, ставить в данном поединке стоит на «тотал больше 2,5». Эта ставка сыграла в шести из семи последних выездных встреч команды Стивена Кенни.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Сент-Патрикс — 5,85

Ничья — 4,00

Дандолк — 1,64

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