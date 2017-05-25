Футбол. Ирландия. Премьер-лига. 16-й тур. Корк Сити – Шемрок Роверс

26 мая 2017, 21:45 МСК

«Корк Сити»

Разгромив «Дюндалк» в Президентском Кубке в феврале – 0:3, «Корк Сити» положил начало впечатляющей серии. С тех пор «горожане» выиграли пятнадцать матчей подряд, споткнувшись только на выезде с «Голуэем» – 1:1. Но затем «Корк Сити» продолжил побеждать. Команда Джона Колфилда разгромила дома «Дрогеду» – 5:0, а потом разобралась на выезде со «Слайго Роверс» – 1:2.

«Шемрок Роверс»

Если «Корк Сити» напалмом выжигает себе путь к третьему в истории чемпионству, самый титулованный клуб Ирландии, тем временем, пытается нащупать свою игру. «Шемрок Роверс» уже шесть лет не выигрывал чемпионство и, похоже, не сделает это и в текущем году. После пятнадцати туров «обручи» занимают пятое место, уступая «Корк Сити» уже 21 очко. Правда, стоит отметить, что в последних матчах «Шемрок» потихоньку приходит в себя: четыре победы в пяти поединках. Причем обыграть за этот период «бело-зеленым» удалось и «Дондалк» дома – 2:1.

Статистика и личные встречи

Беспроигрышная серия «Корк Сити» составляет 18 поединков во всех турнирах.

«Шемрок Роверс» выиграл только одну из пяти предыдущих встреч на выезде. «Корк Сити» победил «Шемрок Роверс» в четырех из пяти последних очных поединков.

Прогноз

«Корк Сити» в этом сезоне демонстрирует не только потрясающую игру, но и хорошую результативность. В семи из восьми домашних матчей «горожан» в текущем году сыграла ставка «ТБ 2,5». Также она часто выигрывает и в гостевых поединках «Шемрока». Таким образом, ставим на «тотал больше 2,5».

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Корк Сити — 1,50

Ничья — 4,80

Шемрок Роверс — 7,00

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