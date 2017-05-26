«Мы обсудили отношения с Россией. Сегодня мы подтвердили наш подход — сильную оборону вместе со значимым диалогом», — сказал генсек журналистам.

При этом он отметил, что единство стран НАТО по политике в отношении России прочно как никогда ранее.

По его словам, позиция организации по укреплению обороны является ответом на действия России.

«То, что делает НАТО, является взвешенным, носит оборонительный характер и является пропорциональным ответом на действия России», — ответил Столтенберг на вопрос, не приведет ли увеличение оборонных бюджетов стран НАТО к новой гонке вооружений.

Глава альянса также особо подчеркнул, что НАТО является оборонительным союзом и не стремится к конфронтации с Россией.

«Россия — наш крупнейший сосед, она продолжит им быть, и мы стремимся к лучшим и более конструктивным отношениям с Россией», — сказал Столтенберг.

Кроме того, на саммите лидеры стран НАТО приняли решение о дополнительных полетах самолетов альянса AWACS и обмене информацией в поддержку международной коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство».

«Мы также решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по борьбе с ИГ. Наши самолеты (дальнего радиолокационного) обнаружения AWACS помогут облегчить использование коалицией воздушного пространства, несколько союзников пообещали мощности для дозаправки этих AWACS в воздухе. Мы будем делиться большим количество информации, осуществлять больше полетов и обеспечивать дозаправку в воздухе», — сказал генсек после заседания.

При этом, по его словам, вступление НАТО в коалицию не означает, что альянс будет участвовать в боевых действиях.

Вместе с тем лидеры стран НАТО одобрили создание в штаб-квартире альянса нового подразделения по борьбе с терроризмом, а также назначение координатора по антитеррору.

«Это улучшит обмен информацией между членами НАТО, включая угрозы, исходящие от иностранных боевиков», — сказал Столтенберг.

Что касается следующего саммита НАТО, то он намечен на 2018 год, добавил генеральный секретарь.

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