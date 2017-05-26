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Московская жизнь
26 и 28 мая движение будет ограничено с 10:00 до 14:00
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы сообщает о временных ограничениях движения транспортных средств, действующих в пятницу, 26 мая с 10:00 до 14:00..
Для проезда будет закрыта Большая Татарская улица в связи с проведением религиозных мероприятий.
В связи с проведением благотворительного забега «Бегущие сердца» и «Зеленый марафон» 28 мая с 07:00 до 15:00 будет ограничено движение на Университетской площади, улице Косыгина, участке Мичуринского проспекта (от Университетского проспекта до улицы Косыгина) и участке Университетского проспекта (от улицы Менделеевской до улицы Лебедева).
Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут с учетом введённых ограничений.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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