26 и 28 мая движение будет ограничено с 10:00 до 14:00
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Московская жизнь

26 и 28 мая движение будет ограничено с 10:00 до 14:00

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

26 и 28 мая движение будет ограничено с 10:00 до 14:00

Информационный Центр Правительства Москвы 26 мая 2017г., 09:24

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы сообщает о временных ограничениях движения транспортных средств, действующих в пятницу, 26 мая с 10:00 до 14:00.

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Для проезда будет закрыта Большая Татарская улица в связи с проведением религиозных мероприятий.

В связи с проведением благотворительного забега «Бегущие сердца» и «Зеленый марафон» 28 мая с 07:00 до 15:00 будет ограничено движение на Университетской площади, улице Косыгина, участке Мичуринского проспекта (от Университетского проспекта до улицы Косыгина) и участке Университетского проспекта (от улицы Менделеевской до улицы Лебедева).

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут с учетом введённых ограничений.

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