В экспозиции, которая будет открыта до 24 мая 2018 года, представлены 43 лучшие работы, на которых запечатлены красивые виды горных вершин и морей, солнечные южные пейзажи и бесконечные снега севера, а также жители страны разных возрастов, профессий и национальностей.

Всего в конкурсе Русского географического общества участвовали 23 тысячи отечественных и иностранных фотографов. Они прислали около 110 тысяч снимков. Однако для финала было отобрано 240 работ, по 20 в каждой номинации. В экспозиции представлено по 10 работ, набравших наибольшее число голосов жюри.

Фотографии оценивались в категориях "Самая красивая страна. Пейзаж", "Народы России", "Животные", "Юный фотограф", "Птицы", "Мир в наших руках", "Индустриальный пейзаж", "Ускользающее наследие", "Подводный мир", "Заповедная Россия", "Макромир" и "Черно-белая природа".

Фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна" посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Впервые он состоялся в 2015 году и вызвал широкий общественный резонанс.

Главное правило конкурса – фотографии должны быть сделаны только на территории России. В прошлогоднем конкурсе приняли участие 23 тысячи отечественных и иностранных фотографов, которые прислали около 110 тысяч снимков. Каждый победитель в 13 номинациях получил денежные призы и возможность показать свои фотографии всему миру.

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