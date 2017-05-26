Образование/Карьера

Самым скачиваемым стало произведение Стивена Кинга "Под куполом". В топ-5 самых популярных книг вошли также произведения Майкла Доббса "Карточный домик", "Девушка с татуировкой дракона" Стига Ларссона и "Дневник Мага" Паоло Коэльо.

"С момента запуска мы внедряем на МЦК лучшие пассажирские сервисы, которые были успешно опробованы в метро. В этот раз мы решили внедрить новый сервис сначала на МЦК, и в случае его востребованности со стороны пассажиров мы организуем виртуальную библиотеку и в метро", – пояснил Латыпов.

Топ-5 скачиваемых книг в Мобильной библиотеке МЦК:

1. Стивен Кинг "Под куполом";

2. Стиг Ларссон "Девушка с татуировкой дракона";

3. Паоло Коэльо "Дневник Мага";

4. Ник Вуйчич "Безграничность. 50 уроков, которые сделают тебя возмутительно счастливым";

5. Майкл Доббс "Карточный домик".

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