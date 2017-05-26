Образование/Карьера

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5000 пользователей читают книги с помощью виртуальной библиотеки МЦК
Более пяти тысяч книг скачали из Мобильной библиотеки на станциях Московского центрального кольца (МЦК)..
Самым скачиваемым стало произведение Стивена Кинга "Под куполом". В топ-5 самых популярных книг вошли также произведения Майкла Доббса "Карточный домик", "Девушка с татуировкой дракона" Стига Ларссона и "Дневник Мага" Паоло Коэльо.
"С момента запуска мы внедряем на МЦК лучшие пассажирские сервисы, которые были успешно опробованы в метро. В этот раз мы решили внедрить новый сервис сначала на МЦК, и в случае его востребованности со стороны пассажиров мы организуем виртуальную библиотеку и в метро", – пояснил Латыпов.
Топ-5 скачиваемых книг в Мобильной библиотеке МЦК:
1. Стивен Кинг "Под куполом";
2. Стиг Ларссон "Девушка с татуировкой дракона";
3. Паоло Коэльо "Дневник Мага";
4. Ник Вуйчич "Безграничность. 50 уроков, которые сделают тебя возмутительно счастливым";
5. Майкл Доббс "Карточный домик".
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