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Названы самые богатые русские бизнесмены по рейтингу Forbes
Издание Forbes составило рейтинг самых богатых наследников российских бизнесменов. В стране сегодня 96 долларовых миллиардеров, в семьях которых воспитывается 274 ребенка сообщает Forbes..
Рейтинг самых богатых наследников возглавил сын совладельца ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов. Он унаследует 14,5 миллиарда долларов.
За ним следуют дочь председателя советов директоров компаний "СУЭК" и "СГК" Тара Мельниченко, которой достанется 13,2 миллиарда долларов и два ребенка председателя правления ОАО "Новатэк" Леонида Михельсона, которые получат по 9,2 миллиарда долларов.
Сын совладельца "Альфа-Групп" Алексис Кузьмичев с 7,2 миллиарда долларов и дочь совладельца сети "Магнит" Полина Галицкая с 6,8 миллиарда долларов замыкают пятерку лидеров.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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