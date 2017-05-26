Названы самые богатые русские бизнесмены по рейтингу Forbes
версия для печати

Персона

Названы самые богатые русские бизнесмены по рейтингу Forbes

Фото: ТАСС/Фомичев Михаил

Названы самые богатые русские бизнесмены по рейтингу Forbes

M24.ru 26 мая 2017г., 09:52

Издание Forbes составило рейтинг самых богатых наследников российских бизнесменов. В стране сегодня 96 долларовых миллиардеров, в семьях которых воспитывается 274 ребенка сообщает Forbes.

.

Рейтинг самых богатых наследников возглавил сын совладельца ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов. Он унаследует 14,5 миллиарда долларов.

За ним следуют дочь председателя советов директоров компаний "СУЭК" и "СГК" Тара Мельниченко, которой достанется 13,2 миллиарда долларов и два ребенка председателя правления ОАО "Новатэк" Леонида Михельсона, которые получат по 9,2 миллиарда долларов.

Сын совладельца "Альфа-Групп" Алексис Кузьмичев с 7,2 миллиарда долларов и дочь совладельца сети "Магнит" Полина Галицкая с 6,8 миллиарда долларов замыкают пятерку лидеров.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Персона»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   