Рейтинг самых богатых наследников возглавил сын совладельца ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов. Он унаследует 14,5 миллиарда долларов.

За ним следуют дочь председателя советов директоров компаний "СУЭК" и "СГК" Тара Мельниченко, которой достанется 13,2 миллиарда долларов и два ребенка председателя правления ОАО "Новатэк" Леонида Михельсона, которые получат по 9,2 миллиарда долларов.

Сын совладельца "Альфа-Групп" Алексис Кузьмичев с 7,2 миллиарда долларов и дочь совладельца сети "Магнит" Полина Галицкая с 6,8 миллиарда долларов замыкают пятерку лидеров.

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