Будем здоровы

С 29 по 31 мая в центрах здоровья поликлиник и в диагностических центрах медики расскажут всем желающим о негативных последствиях курения и эффективных методах отказа от этой вредной привычки.

Бесплатные консультации для москвичей проведут терапевты и пульмонологи. В поликлиниках также можно будет проверить работу легких, уровень сахара и холестерина. Специальные анализы покажут концентрацию кислорода в крови и количество угарного газа в выдыхаемом пациентом воздухе.

Кроме того, информационно-профилактическая акция "Время бросить курить" состоится 31 мая на ВДНХ. С 12:00 до 17:00 у павильона № 75 на вопросы тех, кто хочет бросить курить, ответят психиатры-наркологи и другие специалисты.

Поликлиники и диагностические центры, участвующие в акции:

Городская поликлиника № 5, филиал № 3 (ЦАО),

Городская поликлиника № 62, филиал № 3 (САО),

Диагностический центр № 5, филиал № 3 (СВАО),

Консультативно-диагностический центр № 2, филиал № 1 (ВАО),

Диагностический центр № 3 (ЮВАО),

Городская поликлиника № 2 (ЮАО),

Консультативно-диагностическая поликлиника № 121, филиал № 4 (ЮЗАО),

Городская поликлиника № 180, филиал № 3 (СЗАО),

Городская поликлиника № 201, филиал № 3 (ЗелАО)

Ранее сообщалось, что у консультативно-диагностического центра "Китайгородский, 7" организуют акцию "Меняем пачку сигарет на яблоко".

31 мая в рамках акции пройдут различные конкурсы и викторины, а в 17:00 начнется занятие в школе здоровья.

31 мая весь мир отмечает День без табака. Он был учрежден в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По информации органов здравоохранения, каждый год миллионы людей умирают от инфаркта миокарда, болезней легких, инсульта, рака и других заболеваний, спровоцированных курением.

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