Такие "зебры" позволяют горожанам переходить улицу наискосок, значительно экономя таким образом время при пересечении проезжей части.

Новые пешеходные переходы разметили белым термопластиком. Полностью они будут готовы в начале июня, когда на асфальт нанесут полоски желтого цвета. Для усиления светоотражающего эффекта на разметку наносят микроскопические стеклянные шарики.

Диагональную разметку нанесли на тех столичных перекрестках, где светофоры для пешеходов загораются на всех направлениях одновременно.

Диагональные зебры появились на следующих перекрестках в центре Москвы: Староконюшенный переулок – Гагаринский переулок, Большой Ордынский переулок – улица Малая Ордынка, Гагаринский переулок – Большой Власьевский переулок, улица Погодинская – Абрикосовский переулок, улица Пречистенка – Лопухинский переулок. По четыре диагональных перехода разметили в ЗАО и СЗАО: улица Покрышкина – улица Академика Анохина, улица Барклая – улица Большая Филевская, улица Кастанаевская – улица Пивченкова, улица Пржевальского – улица Большая Очаковская; улица Академика Бочвара – улица Маршала Новикова, улица Маршала Конева – улица Маршала Бирюзова, Парусный проезд – улица Свободы, улица Фабрициуса – улица Туристская.

Диагональную разметку нанесли еще в нескольких округах. В СВАО: 3-й проезд Марьиной Рощи – улица Октябрьская и 5-й проезд Марьиной Рощи – улица Октябрьская. Улица Беломорская – улица Смольная в САО; улица Новороссийская – улица Краснодарская в ЮВАО; улица Южнобутовская – Бунинская аллея в ЮЗАО; Сокольнический переулок – улица Маленковская в ВАО.

Первые диагональные пешеходные переходы появились в Москве два года назад. Сейчас такие "зебры" есть на 10 столичных перекрестках:



улица Новомарьинская – Перервинский бульвар;

улица Фабрициуса – улица Свободы – улица Лодочная;

улица Новорязанская – Басманный переулок

улица Заморенова – улица Дружинниковская;

улица Островитянова – улица Введенского;

улица Азовская – улица Сивашская;

улица Донская – улица Академика Петровского;

улица Новогиреевская – улица Металлургов;

улица Новомарьинская – Мячковский бульвар;

улица Медынская – улица Харьковская.

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