Личный бюджет

Товар там отличается более низкой чем в магазинах ценой, но, по мнению специалистов, представляет угрозу для здоровья и жизни покупателей.

Помидоры, огурцы, нектарины и свежая клубника – их продают прямо у дороги уже третий день, рассказывают жители одного из районов Москвы. Продавщица, увидев камеру, сбежала с рабочего места, а вот ее напарник продолжил рекламировать товар. Однако когда участники проекта "Безопасная столица" поинтересовались, есть ли у молодого человека разрешение на стихийную торговлю, тот начал заметно нервничать.

Общественники указали продавцу, что торговая точка, на которой он работает, находится рядом с остановкой общественного транспорта, рядом проезжая часть, с которой летит пыль и грязь прямо на фрукты и овощи. Молодого человека попросили показать документы на торговлю, однако при себе бумаг у него не оказалось, они, мол, у начальника. Тот прибыл через 20 минут, но и у него разрешения на продажу овощей и фруктов не было.

К стихийным рынкам жители района отнеслись по-разному: некоторые, даже зная, что торговцы не могут подтвердить качество своего товара, продолжали делать покупки. Другая часть жителей категорически отказывается приобретать продукцию сомнительного качества, предпочитая покупать овощи и фрукты на рынках или ярмарках выходного дня.

Эксперты подтверждают: делать покупки на стихийных развалах рискованно. Магазинные сети, рынки и ярмарки выходного дня под жестким контролем надзорных органов, а вот какие овощи и фрукты попадают на прилавки у дороги – большой вопрос.

Продукцию, как правило, привозят из-за границы. Огурцы, например, доставляют чаще всего из Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Грузии и Узбекистана. Первое место среди поставщиков помидоров занимает Марокко, за ним идет Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан и Сенегал.

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин рассказывает, что чем дольше везут овощи, тем хуже их качество, ведь собирают их специально еще зелеными, но затем обработать специальными веществами, чтобы они не сгнили во время транспортировки. У российского овоща путь короче, и он всегда отличается по вкусу.

Однако угадать, какой из овощей отечественный, а какой – иностранец на сегодняшний день задача не из простых. Нередко зарубежный товар выдают за российский. Чтобы не стать жертвой некачественной продукции, необходимо понимать, что такое сезонные фрукты и овощи.

Если в апреле вам предлагают подмосковную землянику, а в феврале – грунтовый огурец из Белоруссии, то нужно понимать, что это обман, говорит Павел Грудинин.

Но и этот метод не панацея от всех бед. Аграрии объясняют: главное, не то, где выращивают овощи, а по какой технологии. Даже в Подмосковье можно вырастить несъедобные овощи. Такие, как, например, в теплицах в деревне Балково, рассказывают местные жители.

Местные жители уверяют, что на продажу там идут овощи, которые выращивают с применением большого количества удобрений, а для себя аграрии берут продукцию с соседних грядок. Впрочем, работники теплиц уверяют, что их овощи недорогие и отменного качества, но на камеру отсутствие удобрений подтвердить не решаются.

Сейчас в России появилось очень много земледельцев из Китая. По словам экспертов, аграрии из них не самые хорошие. В погоне за урожайностью они нередко пичкают свою рассаду химией, и после таких урожаев земля истощена и вряд ли сможет уже быть пригодной. Не говоря уже о том, что такие овощи есть просто опасно.

Именно поэтому сейчас так жестко стали пресекать появление стихийных рынков. На прилавках у метро и железнодорожных переездов овощи и фрукты на вид красивые, а по факту сомнительного качества и происхождения.

Отличить качественные овощи и фрукты от опасных по внешнему виду непросто, говорят эксперты, поэтому при покупке надо требовать у продавцов сертификаты. А еще можно вооружиться специальным прибором и проверить на содержание нитратов.

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