Свои достижения студенты покажут в рамках чемпионата WorldSkills Russia
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Московская жизнь

Свои достижения студенты покажут в рамках чемпионата WorldSkills Russia

Свои достижения студенты покажут в рамках чемпионата WorldSkills Russia

Информационный Центр Правительства Москвы 26 мая 2017г., 11:15

Студенты московских колледжей сдадут демонстрационный экзамен в формате чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia.

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Отмечается, что экзамен будут сдавать более 8,5 тысяч учащихся столичных колледжей.

«Экзамен пройдет с 29 мая по 5 июля в рамках государственной итоговой аттестации. Студенты из 53 колледжей и одного вуза на 120 площадках центров проведения демонстрационного экзамена продемонстрируют свои профессиональные умения и навыки по 64 компетенциям в формате чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia», - говорится в сообщении.

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