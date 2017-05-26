версия для печати
Московская жизнь
Свои достижения студенты покажут в рамках чемпионата WorldSkills Russia
Студенты московских колледжей сдадут демонстрационный экзамен в формате чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia..
Отмечается, что экзамен будут сдавать более 8,5 тысяч
учащихся столичных колледжей.
«Экзамен пройдет с 29 мая по 5 июля в рамках государственной итоговой аттестации. Студенты из 53 колледжей и одного вуза на 120 площадках центров проведения демонстрационного экзамена продемонстрируют свои профессиональные умения и навыки по 64 компетенциям в формате чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia», - говорится в сообщении.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.