Отмечается, что экзамен будут сдавать более 8,5 тысяч учащихся столичных колледжей.



«Экзамен пройдет с 29 мая по 5 июля в рамках государственной итоговой аттестации. Студенты из 53 колледжей и одного вуза на 120 площадках центров проведения демонстрационного экзамена продемонстрируют свои профессиональные умения и навыки по 64 компетенциям в формате чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia», - говорится в сообщении.

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