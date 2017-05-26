«С 5 июня по 20 июня 2017 года в Департаменте транспорта Москвы будет проходить прием заявок на получение субсидий таксомоторными компаниями. Таксомоторные перевозчики Москвы смогут подать заявку на возмещение затрат по кредитным (лизинговым) договорам на приобретение легковых такси», - отмечается в материале.



Эта мера должна стимулировать такси-компании закупать новые, отвечающие всем требованиям комфорта и безопасности, автомобили. Заявки на получение субсидии принимаются как от юридических лиц, так и от индивидуальных предпринимателей. Субсидии предоставляются на возмещения части затрат на уплату платежей по кредитным договорам и договорам лизинга легковых такси.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,