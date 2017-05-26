Московская жизнь
Оформление заявок на получение субсидий для таксистов состоится 5 июня
Прием заявок от таксомоторных компаний на получение субсидии начнется с 5 июня 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы..
«С 5 июня по 20 июня 2017 года в Департаменте транспорта
Москвы будет проходить прием заявок на получение субсидий таксомоторными
компаниями. Таксомоторные перевозчики Москвы смогут подать заявку на возмещение
затрат по кредитным (лизинговым) договорам на приобретение легковых такси», -
отмечается в материале.
Эта мера должна стимулировать такси-компании закупать новые, отвечающие всем требованиям комфорта и безопасности, автомобили. Заявки на получение субсидии принимаются как от юридических лиц, так и от индивидуальных предпринимателей. Субсидии предоставляются на возмещения части затрат на уплату платежей по кредитным договорам и договорам лизинга легковых такси.
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