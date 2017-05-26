«С 00:00 утра до 14:30 в центральную диспетчерскую службу предприятия поступило 15 заявок по скоплению воды», - отметили в пресс - службе.



Там также уточнили, что на контроле Мосводостока - 198 мест возможного скопления воды на территории города, за которыми закреплена специализированная откачивающая техника для оперативного принятия мер.



Ранее столичное управления МЧС сообщило, что дождь с грозой в столице продержится до вечера пятницы.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,