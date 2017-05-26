15 случаев подтопления зафиксировано в Москве
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Московская жизнь

15 случаев подтопления зафиксировано в Москве

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

15 случаев подтопления зафиксировано в Москве

Информационный Центр Правительства Москвы 26 мая 2017г., 11:26

В диспетчерскую ГУП «Мосводосток» поступило 15 заявок о подтоплениях на столичных улицах.

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«С 00:00 утра до 14:30 в центральную диспетчерскую службу предприятия поступило 15 заявок по скоплению воды», - отметили в пресс - службе.

Там также уточнили, что на контроле Мосводостока - 198 мест возможного скопления воды на территории города, за которыми закреплена специализированная откачивающая техника для оперативного принятия мер.

Ранее столичное управления МЧС сообщило, что дождь с грозой в столице продержится до вечера пятницы.

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