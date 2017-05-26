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Московская жизнь
15 случаев подтопления зафиксировано в Москве
В диспетчерскую ГУП «Мосводосток» поступило 15 заявок о подтоплениях на столичных улицах..
«С 00:00 утра до 14:30 в центральную диспетчерскую службу
предприятия поступило 15 заявок по скоплению воды», - отметили в пресс -
службе.
Там также уточнили, что на контроле Мосводостока - 198 мест возможного скопления воды на территории города, за которыми закреплена специализированная откачивающая техника для оперативного принятия мер.
Ранее столичное управления МЧС сообщило, что дождь с грозой в столице продержится до вечера пятницы.
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