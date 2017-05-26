Личный бюджет

Установленный Банком России официальный курс доллара на 9 февраля 2017 составляет 56,0701 руб., курс евро на сегодня равен 63,0116 руб.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 55.49 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 58.61 руб. при продаже банком

Курс евро в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 62.26 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 65.76 руб. при продаже банком

бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .

стоимость бивалютной корзинки с 26.05.2017 до 59,1938 руб.

Последние торги дали тревожный сигнал, европейские денежные единицы разошлись с американcкой.

Их прежняя согласованость "мягкого" протокола майского заседания Федеральной резервной системы не имеет продолжения. Инвесторы раскритиковали протокол по двум позициям:рост процентных ставок ФРС и дисбаланс.

Инвесторы посчитали протокол невнятным как в части дальнейшего повышения процентных ставок ФРС, так и в части сокращения ее баланса.

В результате курс евро к доллару снизился к 16:40 мск в четверг до $1.1210 с $1.1219 на закрытие предыдущей сессии.

Представители руководства ФРС сошлись во мнении относительно того, что стоит воздержаться от подъёма процентных ставок пока не станет понятен временный характер ослабления экономики. Этот документ говорит о возросшей настороженности ФРС в вопросе повышения ставок и негативно отразился на американской валюте, и так находящейся под давлением опасений, связанных с политикой президента США Дональда Трампа. Однако ЦБ указал на целесообразность скорого повышения процентных ставок, несмотря на то, что экономика страны слегка замедлилась в первом квартал, но инвесторам этого не достаточно.



"Их взгляды, кажется, значительно изменились. В прошлом они говорили, что замедление было кратковременным", - считает стратег Sumitomo Mitsui Bank Дайсукэ Уно.



Следующее заседание регулятора состоит 13-14 июня. По сведениям CME FedWatch, вероятность повышения ставки американским ЦБ на грядущей встрече оценивается рынком в 81%. При этом некоторые аналитики связали слабость евро со стремительностью его роста после выборов во Франции. Специалисты отмечают, что сейчас рынок консолидируется, однако не исключается начало коррекции.

О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.

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