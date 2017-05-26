Законами предусматривается комплекс дополнительных мер по выявлению преступлений, связанных с доведением или склонением детей к самоубийствам, а также по профилактике суицидального поведения.

Согласно документам, Роскомнадзор будет обязан в течение суток проинформировать полицию о фактах распространения в интернете сайтов с призывами к самоубийству и способам его совершения. Это позволит органам внутренних дел оперативно реагировать и проводить необходимые процессуальные проверочные мероприятия по фактам распространения запрещенной информации по признакам уголовно-наказуемых деяний, отмечается в пояснительной записке к документу.

По действующему закону подобные сайты уже включаются в реестр запрещенной информации. Так, только в 2016 году в этот реестр было включено 4 тыс. 751 записей с запрещенной информацией о способах совершения самоубийства или призывов к их совершению. Однако сразу после включения в реестр появляется новый сайт с тем же самым содержанием, пояснили в Госдуме. Депутаты считают, что помимо блокировки преступного контента должна существовать процедура оперативного выявления конкретных лиц, распространяющих преступную информацию, пресечения их деятельности и привлечения к ответственности.

Законами также предлагается ввести отдельную уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, а также предусмотреть меры ответственности за действия, направленные на широкий круг лиц и вне зависимости от последствий имеющих общественно опасный характер. Согласно документам, склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства, а также содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению, а также обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства обернется лишением свободы на максимальный срок до пяти лет (также предлагаются другие виды наказания).

Также предлагается дополнить действующую ст. 110 УК «Доведение до самоубийства» нормой, устанавливающей повышенную уголовную ответственность за квалифицированные формы доведения до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, если они совершаются в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица, в отношении двух и более лиц либо носят организованный, групповой или публичный характер.

По еще одной норме предлагается ввести самостоятельную уголовную ответственность за организацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к его совершению.

В частности, речь идет об ответственности для администраторов так называемых «групп смерти» и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением, прежде всего детей, к совершению самоубийства.

В целях превентивного реагирования законопроектом предлагается установить дополнительную уголовную ответственность в отношении организаторов такой деятельности с возможностью их привлечения к ответственности, когда еще отсутствует конкретная жертва преступления, но имеются все признаки склонения лица к совершению самоубийства. Например, созданы сайты с соответствующей суицидальной тематикой либо «игра», предполагающая вовлечение ребенка в суицидальную модель поведения.

Помимо этого, предлагается восполнить пробел в уголовном законодательстве и установить ответственность не только за вовлечение взрослыми лицами несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность, но также и в совершение иных противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.

Примером такой опасной деятельности являются случаи вовлечения лицами, достигшими 18-летнего возраста, подростков в «трейнсерфинг» (проезд на крыше поезда) или иные виды смертельно опасного «зацепинга», руфинг (незаконное проникновение на крыши высоких зданий) либо в иные занятия, в том числе игры.

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