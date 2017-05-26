Основы разработки мобильных приложений станут темой «Университетской субботы»
версия для печати

Московская жизнь

Основы разработки мобильных приложений станут темой «Университетской субботы»

Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

Основы разработки мобильных приложений станут темой «Университетской субботы»

Информационный Центр Правительства Москвы 26 мая 2017г., 14:54

Как разрабатываются приложения для электронных устройств – об этом школьники узнают на лекции «Университетской субботы», которая пройдет 27 мая 2017 года в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС»

.

«Участникам расскажут о проектах по разработке мобильных приложений», - рассказали в пресс-службе.

В эту субботу для школьников пройдут и другие мероприятия в рамках проекта «Субботы московского школьника». Какую роль играет математика в инженерном образовании, ребята узнают на лекции в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Полевая геологическая экскурсия «Парк юрского периода в Москве» пройдет в рамках проекта «Эко-субботы» в Филёвском лесопарке. Научиться создавать произведения в стиле модерн школьники смогут на мастер-классе «Арт-субботы» в Московском многопрофильном техникуме им. Л.Б. Красина.

Регистрация на мероприятия доступна на сайте Департамента образования, где размещен специальный баннер «Субботы московского школьника». 

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   