«Участникам расскажут о проектах по разработке мобильных приложений», - рассказали в пресс-службе.

В эту субботу для школьников пройдут и другие мероприятия в рамках проекта «Субботы московского школьника». Какую роль играет математика в инженерном образовании, ребята узнают на лекции в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Полевая геологическая экскурсия «Парк юрского периода в Москве» пройдет в рамках проекта «Эко-субботы» в Филёвском лесопарке. Научиться создавать произведения в стиле модерн школьники смогут на мастер-классе «Арт-субботы» в Московском многопрофильном техникуме им. Л.Б. Красина.

Регистрация на мероприятия доступна на сайте Департамента образования, где размещен специальный баннер «Субботы московского школьника».

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