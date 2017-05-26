Московская жизнь
Основы разработки мобильных приложений станут темой «Университетской субботы»
Как разрабатываются приложения для электронных устройств – об этом школьники узнают на лекции «Университетской субботы», которая пройдет 27 мая 2017 года в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».
«Участникам расскажут о проектах по разработке мобильных приложений», - рассказали в пресс-службе.
В эту субботу для школьников пройдут и другие мероприятия в рамках проекта «Субботы московского школьника». Какую роль играет математика в инженерном образовании, ребята узнают на лекции в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Полевая геологическая экскурсия «Парк юрского периода в Москве» пройдет в рамках проекта «Эко-субботы» в Филёвском лесопарке. Научиться создавать произведения в стиле модерн школьники смогут на мастер-классе «Арт-субботы» в Московском многопрофильном техникуме им. Л.Б. Красина.
Регистрация на мероприятия доступна на сайте Департамента образования, где размещен специальный баннер «Субботы московского школьника».онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.