Образование/Карьера

«Школьники назвали 10 важных качеств, которыми, по их мнению, должен обладать классный руководитель», - сообщили в пресс-службе телеканала.

95% респондентов считают работу классного руководителя, в первую очередь, очень ответственной, совмещающей роль организатора – «капитана класса» и понимающего педагога, который поможет в решении любого вопроса и подскажет верный путь.

Честность, понимание и доброта – эти три качества 49% опрошенных школьников считают главными в современном образе классного руководителя. Кроме того, важным условием эффективного классного руководства ребята назвали знание современных информационных технологий.

21% ребят считают, что справедливость, коммуникабельность и хорошее чувство юмора играют немаловажную роль в общении с учениками. Еще 18% школьников считают классного руководителя главным организатором интересных мероприятий для класса.

11% учеников добавили, что хотели бы видеть в своем классном руководителе такие качества, как решительность и терпение.

Столичные школьники также отметили, что отличием классного руководителя от учителя-предметника является то, что к нему всегда можно обратиться за помощью в решении любых вопросов.

«Классный руководитель уделяет особое внимания своему классу, с ним можно поговорить абсолютно обо всем и отношения с ним ближе, чем с другими учителями», - объяснили ученики московских школ.

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