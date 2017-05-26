По распоряжению Владимира Путина неправильная выдача кредитов влечет теперь за собой уголовную ответственность
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События

По распоряжению Владимира Путина неправильная выдача кредитов влечет теперь за собой уголовную ответственность

Фото: © СС0 Public Domain

По распоряжению Владимира Путина неправильная выдача кредитов влечет теперь за собой уголовную ответственность

ИА «РОСБАЛТ» 26 мая 2017г., 15:47

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России ужесточить наказание за нелегальные потребительские займы. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Кремля.

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В качестве ужесточения наказания предусматриваются увеличение административного штрафа, введение уголовной ответственности и приостановление деятельности юридических лиц в случае повторного совершения правонарушения.

Поправки в законодательство должны быть разработаны до 1 ноября 2017 года. Ответственными за исполнение назначены председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В апреле Путин заявил о необходимости ужесточения требований по предоставлению потребительских займов. Тогда он подчеркнул, что важно принимать своевременные решения по защите интересов потребителей.

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