В качестве ужесточения наказания предусматриваются увеличение административного штрафа, введение уголовной ответственности и приостановление деятельности юридических лиц в случае повторного совершения правонарушения.

Поправки в законодательство должны быть разработаны до 1 ноября 2017 года. Ответственными за исполнение назначены председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В апреле Путин заявил о необходимости ужесточения требований по предоставлению потребительских займов. Тогда он подчеркнул, что важно принимать своевременные решения по защите интересов потребителей.

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