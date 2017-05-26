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По распоряжению Владимира Путина неправильная выдача кредитов влечет теперь за собой уголовную ответственность
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России ужесточить наказание за нелегальные потребительские займы. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Кремля..
В качестве ужесточения наказания предусматриваются увеличение административного штрафа, введение уголовной ответственности и приостановление деятельности юридических лиц в случае повторного совершения правонарушения.
Поправки в законодательство должны быть разработаны до 1 ноября 2017 года. Ответственными за исполнение назначены председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
В апреле Путин заявил о необходимости ужесточения требований по предоставлению потребительских займов. Тогда он подчеркнул, что важно принимать своевременные решения по защите интересов потребителей.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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