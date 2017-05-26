Cпорт
Прогноз. Футбол. «Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт» 27 мая 21:00 мск
Побороться за чемпионство в этом сезоне команды не сумели. Но если «Боруссия» свое место в еврокубках в итоге завоевала, то для «Айнтрахта» победа в Кубке Германии является единственным шансом засветиться в Европе..
Футбол. Германия. Кубок. Финал. Боруссия Дортмунд – Айнтрахт
27 мая 2017, 21:00 МСК
«Боруссия»
Третье место – такой итоговый результат смогла показать команда Томаса Тухеля. Серьезную борьбу лидерам из «Баварии» и «Лейпцига» дортмундцы навязать не сумели, проиграв в итоге чемпионам 18 очков и три балла лейпцигским «быкам». Последние результаты не особо впечатляли – победы команда Тухеля чередовала ничьими, да и все выигрыши были с разницей в один мяч, а на ноль за последние 10 матчей во всех турнирах удалось отыграть только с «Кельном».
«Айнтрахт»
Франкфурсткие «орлы» вряд ли могут занести сезон себе в актив. До зимнего перерыва команда Нико Ковача смотрелась просто отлично, входят в пул претендентов на еврокубки, но во второй части турнира результаты резко упали. Как итог – одиннадцатое место с отрицательной разницей мячей 36:43. Сезон «Айнтрахт» завершил четырьмя матчами без побед, набрав единственное очко в последней домашней игре против «Лейпцига». До этого были поражения от «Майнца», «Вольфсбурга» и «Хоффенхайма»
Статистика и личные встречи
Десять очных матчей подряд кто-то из соперников обязательно одерживал победу.
«Боруссия» пропускала хотя бы один мяч в 9 из 10 последних матчей сезона, от «Айнтрахта» «шмели» пропускают четыре игры подряд .«Айнтрахт» не играл на ноль девять матчей подряд. За 15 последних игр все турниров у клуба всего две победы.
Прогноз
Фаворитом в этой паре конечно же смотрится «Боруссия». Все-таки стабильности «Айнтрахту» сейчас явно не хватает, чтобы давать команде Ковача слишком много шансов на успех в финале. Но настроиться на один матч «орлы» явно могут, характер в Кубке команда проявляла не раз. Считаем, что хотя бы разгрома «Айнтрахт» избежать сможет, проблемы в обороне Дортмунда довольно серьезные.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Боруссия Дортмунд — 1,45
Ничья — 4,80
Айнтрахт — 7,20
удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.