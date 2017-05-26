Футбол. Германия. Кубок. Финал. Боруссия Дортмунд – Айнтрахт

27 мая 2017, 21:00 МСК

«Боруссия»

Третье место – такой итоговый результат смогла показать команда Томаса Тухеля. Серьезную борьбу лидерам из «Баварии» и «Лейпцига» дортмундцы навязать не сумели, проиграв в итоге чемпионам 18 очков и три балла лейпцигским «быкам». Последние результаты не особо впечатляли – победы команда Тухеля чередовала ничьими, да и все выигрыши были с разницей в один мяч, а на ноль за последние 10 матчей во всех турнирах удалось отыграть только с «Кельном».

«Айнтрахт»

Франкфурсткие «орлы» вряд ли могут занести сезон себе в актив. До зимнего перерыва команда Нико Ковача смотрелась просто отлично, входят в пул претендентов на еврокубки, но во второй части турнира результаты резко упали. Как итог – одиннадцатое место с отрицательной разницей мячей 36:43. Сезон «Айнтрахт» завершил четырьмя матчами без побед, набрав единственное очко в последней домашней игре против «Лейпцига». До этого были поражения от «Майнца», «Вольфсбурга» и «Хоффенхайма»

Статистика и личные встречи

Десять очных матчей подряд кто-то из соперников обязательно одерживал победу.

«Боруссия» пропускала хотя бы один мяч в 9 из 10 последних матчей сезона, от «Айнтрахта» «шмели» пропускают четыре игры подряд .«Айнтрахт» не играл на ноль девять матчей подряд. За 15 последних игр все турниров у клуба всего две победы.

Прогноз

Фаворитом в этой паре конечно же смотрится «Боруссия». Все-таки стабильности «Айнтрахту» сейчас явно не хватает, чтобы давать команде Ковача слишком много шансов на успех в финале. Но настроиться на один матч «орлы» явно могут, характер в Кубке команда проявляла не раз. Считаем, что хотя бы разгрома «Айнтрахт» избежать сможет, проблемы в обороне Дортмунда довольно серьезные.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Боруссия Дортмунд — 1,45

Ничья — 4,80

Айнтрахт — 7,20

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