Италия. Серия Б. Плей-офф. Полуфинал. «Беневенто» — «Перуджа»

27 мая 2017 года, 21-30 МСК

«Беневенто»

«Ведьмы» из Беневенто добились серьезного прогресса за последние два сезона. Команда всего год назад выбралась в Серию Б, а уже сейчас реально претендует на выход в элитный итальянский дивизион. Основной турнир команда Марко Барони закончила на пятом месте и лишь из-за снятого федерацией очка оказалась ниже «Перуджи». В плей-офф «ведьмы» уже сыграли четвертьфинал, обыграв дома «Специю» со счетом 2:1.

«Перуджа»

Как уже говорилось выше, «Перуджа» закончила чемпионат на четвертой строчке, что позволило ей избежать игр четвертьфинала. В основном турнире «грифоны» серьезной борьбы лидерам навязать не смогли, проигрыш третьему «Фрозиноне» составил девять очков. Завершала «Перуджа» турнир серией из семи матчей без поражений, правда побед было всего три.

Статистика и личные встречи

«Беневенто» дома проиграл всего два матча с начала сезона, набрав 45 очков (13-6-2) при ризнице голов 31:14. «Перуджа» — один из самых миролюбивых клубов чемпионата. 20 из 42 матчей завершились вничью. В основном турнире на поле «Беневенто» была ничья 0:0.

Прогноз

Вряд ли «Перужда» едет в гости играть первым номером, решать все «грифоны» будут на своем поле. Сейчас же команде важно сдержать соперника и не позволить добиться серьезного перевеса. Оба клуба не слишком результативны, за стандартный тотал в 2.5 мяча уходили меньше чем в половине матчей. Считаем, что и сейчас особого риска не будет и планка устоит.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Беневенто – 2,52

Ничья – 3,00

Перуджа – 3,42

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