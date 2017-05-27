1 июня мы традиционно отмечаем День защиты детей. У большинства москвичей этот праздник ассоциируется с многочисленными мероприятиями в столичных парках, домах творчества... Но часто ли мы задумываемся о самой сути этого праздника?



От чего именно сейчас надо защищать наших детей? От очевидных внешних угроз – болезней, преступников и похитителей,опасных компаний и вредных увлечений? Или же настоящие опасности лежат глубже – в душе будущего взрослого. Чему важно научить ребенка, чтобы в современном мире он был успешен и востребован, но при этом остался человеком – достойным и добрым?

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