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События
Наше будущее
Что нам важнее всего передать нашим детям?.
1 июня мы традиционно отмечаем День защиты детей. У
большинства москвичей этот праздник ассоциируется с многочисленными
мероприятиями в столичных парках, домах творчества... Но часто ли мы
задумываемся о самой сути этого праздника?
От чего именно сейчас надо защищать наших детей? От очевидных внешних угроз – болезней, преступников и похитителей,опасных компаний и вредных увлечений? Или же настоящие опасности лежат глубже – в душе будущего взрослого. Чему важно научить ребенка, чтобы в современном мире он был успешен и востребован, но при этом остался человеком – достойным и добрым?
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