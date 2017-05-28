«В начале июля, в течение десяти дней будет предложено пройти тренинги. После этих тренингов каждый школьник выйдет с заполненным резюме, в котором будет указано, какие направления профессиональной деятельности его интересуют. Вместе с этим резюме ребенок отправляется на базовые площадки. Таких базовых площадок в Москве будет порядка двадцати. На базовых площадках ребенку будет предложено решить практические кейсы, по итогам которых он получит понимание, какой тип работы он на данный момент может выполнять», – рассказала руководитель Центра дополнительного образования Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 Анастасия Кожепенько.



Последним этапом участия в проекте станет стажировка на действующих предприятиях и в производственных мастерских различных колледжей.



«Всего существует девять направлений по стажировкам. Все они совпадают с теми направлениями, которые мы проводили в течение года», – подытожила Анастасия Кожепенько.



Записаться на мероприятия проекта можно на сайте Департамента образования города Москвы, где размещен баннер «Субботы московского школьника».



Дополнительная информация о проекте размещена на сайте profsreda.com.

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