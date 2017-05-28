Здесь будут проходить занятия по хореографии для детей и взрослых, мастер-классы, выставки, стажировки, профессиональные дискуссии и выступления именитых артистов балета.

Международный Центр Балета в павильоне №62 станет площадкой для профильного образования детей и взрослых.

Помимо балетной школы, лекций и мастер-классов от профессиональных танцовщиков, выступлений и дискуссий о проблемах и перспективах развития этого вида искусства, на постоянной основе планируется проведение встреч и фотосессий со знаменитыми артистами, педагогами и хореографами.

Учениками Международного Центра Балета могут стать дети от 2,5 до 15 лет и взрослые. Им будет преподаваться классический балет, народно-характерный танец, джаз-модерн и другие направления хореографического искусства. Все занятия пройдут в небольших группах, сформированных по возрастному принципу. Педагоги Международного Центра Балета — выдающиеся российские танцовщики и профессора с преподавательским стажем от 10 лет.

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