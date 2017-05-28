Московская жизнь
В День российского предпринимательства «Мои Документы» напоминают об услугах для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
26 мая в нашей стране отмечают ежегодный праздник – День российского предпринимательства. «Мои Документы» поздравляют профессионалов бизнеса и напоминают об универсальных услугах и удобных сервисах, которые предусмотрены в центрах госуслуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..
С марта 2017 года в 22 центрах открылись специальные окна по
приему документов от юридических лиц на регистрацию прав и кадастровый учет
недвижимости. Оформить документы можно по экстерриториальному принципу – без
привязки к месту регистрации в столице. Услуги индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости
оказывают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье –
выходные дни. У жителей района Басманный также есть возможность пройти в своем
районном центре госуслуг государственную регистрацию в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя и крестьянского
(фермерского) хозяйства.
В основе любого частного дела лежит плотная работа с
информацией – «Мои Документы» помогут ей вооружиться. В любом центре госуслуг
заявитель как физическое лицо может получить следующие
услуги:
– бесплатное информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах(предоставление доступа в личный кабинет налогоплательщика);
– оформление запроса на получение выписки из ЕГРН;
– оформление запроса на получение сведений из ЕГРИП и ЕГРЮЛ (за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа);
– получение справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
– оформление запроса на акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
– оформление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
– получение сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
– получение сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.
Также напоминаем, что получение других важнейших услуг также возможно в центрах «Мои Документы».
Для оформления паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта и водительских прав теперь можно не подстраиваться под графики работы различных служб, а оформить все необходимые документы в одном месте.
Для тех, кто привык планировать свое время с максимальной
эффективностью, центры госуслуг регулярно обновляют средние графики загрузки (с
ними можно ознакомиться на официальном сайте md.mos.ru в разделе «Медиа»); с их
помощью можно выбрать самое удобное время для визита в центр. Но даже в пиковые
часы посетителям не придется ждать долго. Среднее время ожидания приема в
центрах госуслуг – всего 3 минуты. При этом только 1 из 2000 посетителей ждет
более положенных 15 минут. Чтобы сделать ожидание еще
более комфортным, таких посетителей в качестве приятного извинения угощают бесплатным кофе. «Мои Документы» помогают наполнить недолгое ожидание и другими приятными и полезными делами. В каждом центре госуслуг есть терминалы для оплаты, фотокабины, аппараты для копирования, автоматы с едой и напитками, стойки со свежей прессой и бесплатный Wi-Fi. Центры госуслуг принимают заявителей ежедневно с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных.
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