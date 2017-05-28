С марта 2017 года в 22 центрах открылись специальные окна по приему документов от юридических лиц на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Оформить документы можно по экстерриториальному принципу – без привязки к месту регистрации в столице. Услуги индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости оказывают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье – выходные дни. У жителей района Басманный также есть возможность пройти в своем районном центре госуслуг государственную регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянского

(фермерского) хозяйства.

В основе любого частного дела лежит плотная работа с информацией – «Мои Документы» помогут ей вооружиться. В любом центре госуслуг заявитель как физическое лицо может получить следующие услуги:



– бесплатное информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах(предоставление доступа в личный кабинет налогоплательщика);

– оформление запроса на получение выписки из ЕГРН;

– оформление запроса на получение сведений из ЕГРИП и ЕГРЮЛ (за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа);

– получение справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

– оформление запроса на акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

– оформление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

– получение сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;

– получение сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.

Также напоминаем, что получение других важнейших услуг также возможно в центрах «Мои Документы».

Для оформления паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта и водительских прав теперь можно не подстраиваться под графики работы различных служб, а оформить все необходимые документы в одном месте.

Для тех, кто привык планировать свое время с максимальной эффективностью, центры госуслуг регулярно обновляют средние графики загрузки (с ними можно ознакомиться на официальном сайте md.mos.ru в разделе «Медиа»); с их помощью можно выбрать самое удобное время для визита в центр. Но даже в пиковые часы посетителям не придется ждать долго. Среднее время ожидания приема в центрах госуслуг – всего 3 минуты. При этом только 1 из 2000 посетителей ждет более положенных 15 минут. Чтобы сделать ожидание еще

более комфортным, таких посетителей в качестве приятного извинения угощают бесплатным кофе. «Мои Документы» помогают наполнить недолгое ожидание и другими приятными и полезными делами. В каждом центре госуслуг есть терминалы для оплаты, фотокабины, аппараты для копирования, автоматы с едой и напитками, стойки со свежей прессой и бесплатный Wi-Fi. Центры госуслуг принимают заявителей ежедневно с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных.

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