ВОПРОС НЕДЕЛИ

«Собственник жилого помещения в многоквартирном доме, подлежащем реновации, вправе на основании письменного заявления получить за освобождаемое жилое помещение равноценное возмещение в денежной форме. Размер такого возмещения, порядок его предоставления определяются в соответствии с федеральным законодательством, в том числе законодательством об оценочной деятельности», – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

По программе реновации жители получат равнозначную квартиру — это новая квартира, которая по своим потребительским характеристикам (площадь, число комнат, район) является такой же (или лучшей) по сравнению со старой.

Вместе с тем, уточняют городские власти, получение равнозначной квартиры для жителей гораздо выгоднее, чем получение равноценной, в том числе и потому, что стоимость квадратного метра в новых домах будет значительно выше, чем в пятиэтажках.

Также жильцы могут выбрать квартиру в другом районе, но только по письменной просьбе и при наличии в желаемом районе свободных квартир, предоставляемых по программе реновации. Приоритет при получении новых квартир будет у жителей пятиэтажек, желающих сохранить привычный район проживания.

Между тем, власти подобрали 300 стартовых площадок для переселения из пятиэтажек.



«Сейчас мы уже подобрали примерно 300 стартовых площадок, как раз находящихся в зоне жилых районов, с коллегами — со всеми одразделениями Правительства Москвы, с Москомархитектурой, префектурами, архитекторами уже начинаем работу. Более того, некоторые площадки уже людям показывают, куда примерно переедут те дома, которые проголосуют «за», и которые, соответственно, попадут в первую волну переселения», – рассказал Бочкарев.

Он отметил, что сейчас проводится активная работа по техническому оформлению площадок и подготовке к проектированию и строительству.



«Мы хотели бы всех наших жителей, москвичей, успокоить: будет предложено переехать в тот же район. А большей части у нас технически получится построить новые дома даже в том же квартале, где они и живут», – подчеркнул Андрей Бочкарев.

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