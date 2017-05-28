РАЗОЧАРОВАНИЕ НЕДЕЛИ

Ранее СМИ сообщили, что с 23 мая по 23 июня пользователи бесконтактного платежного сервиса Android Pay смогут проехаться в метро и на Московском транспортном кольце (МЦК) всего за один рубль. С пассажира должны были списать 35 рублей, а позднее, как обещалось, вернуть 34 рубля.

Но в день акции терминал списывал по 40 рублей, а вернуть пообещал всего 20. Так, один из пассажиров рассказал, что вначале система вообще принимать оплату отказалось, а в другом вестибюле устройство списало с телефона 40 рублей.

В пресс-службе метрополитена пояснили, что ранее была предоставлена «некорректная информация» об акции с Android Pay. Корректные условия акции предполагают 50-процентную скидку на проезд на 15 станциях метро и пересадочных станциях МЦК для держателей карт

Mastercard через сервис Android Pay. Сроки акции – до 23 июня.

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