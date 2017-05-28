В КАЛЕНДАРЬ!

Уроки будут проходить по четвергам с июня по август. Всех, кто хочет выучить испанский, будут ждать с 19:30 до 21:00 на газоне напротив шахматного клуба.

Занятия поделят на два курса – для начинающих и тех, кто уже немного говорит на испанском.

Участники первого будут учиться читать, считать и объясняться в конкретных ситуациях. Каждая тема будет отрабатываться на материале конкретных городов с полезными рекомендациями о местной жизни. Например, темой одного из занятий станет ориентация в городе на примере Валенсии, а другого – ситуации в магазине на примере Малаги.

Для учеников с более высоким уровнем знаний предусмотрен курс «Блаблалогия». Вести уроки для них будут носители языка. 1 июня занятие посвятят национальным культурным особенностям испанцев.

С собой на занятия советуют приносить ручку, а также плед или коврик.

Открытие сезона отметят пикником 1 июня с 18:00 до 21:00. Гостей ждут традиционные испанские закуски, розыгрыш подарков, лекции, мастер-классы по игре в петанк и карнавальному кубинскому танцу конга.

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