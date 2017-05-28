Увлечения, которые делают нас лучше

У каждого бывают тяжелые времена в жизни. Может, это расставание с любимым человеком или накопленный стресс. Некоторые люди склонны к депрессиям и внутренним тревогам или же страдают какими-то заболеваниями. Конечно, помощь специалиста никогда не будет лишней, но каждый человек в состоянии помочь самому себе.

Как помогают ремесла и рукоделие

Ремесленники и рукодельники на себе испытали множество преимуществ от своих хобби. Подобные занятия могут уменьшить стресс и поднимут настроение. Некоторые исследования показывают, что рукоделие и разные ремесла замедляют процессстарения мозга.

Хотя большинство исследований по вопросам развития способностей мозга были сосредоточены на собирании разных пазлов и решении разных головоломок, некоторые виды ремесел могут производить такой же эффект на мозг, как и, например, решение головоломки судоку.



К подобным занятиям можно отнести вязание. Если для определенного узора нужно будет повторять одни и те же элементы, то это может иметь такой же эффект, которого люди достигают с помощью медитаций.

Сфокусировавшись над чем-то, люди в состоянии обрабатывать ограниченное количество информации в определенный промежуток времени. Занимая свой ум, работая над подобными хобби, мы перестаем думать о вещах, которые нас беспокоят. Это может уменьшить реакцию «бей или беги» (действие парасимпатической нервной системы) и оказывает поддержку в регуляции нервной системы.

Выбор хобби

Есть большое разнообразие ремесел, которые могут иметь одни и те же преимущества. Вязание, шитье, вязание крючком и вышивание крестиком – это классические варианты. Также можно изучать живопись или искусство гончарного ремесла. Создание ювелирных изделий и бижутерии также, может стать хорошим выбором. Еще есть варианты выбора таких хобби, как садоводство, флористика или же фотографирование.

Получение хорошего опыта

Вы наберетесь определенного опыта даже тогда, когда будете выбирать материалы для вашего будущего творения. Например, выбор нитей для вязания может оказаться для вас забавным и приятным занятием. Вы будете трогать разную пряжу и чувствовать, что вам больше нравится на ощупь, будете выбирать по цвету, думать, какой цвет, с чем сочетается.

Присоединение к группам

Когда вы уже достаточно освоились с вашим новым хобби, вы можете присоединиться к группам и сообществам, где сможете общаться с людьми, разделяющими ваши интересы, и заодно получите новые знания. Это поможет вам обзавестись новыми знакомствами, может, и друзьями. Хобби может соединять людей разных полов, возрастов и национальностей.

Абсолютно спокойно вы можете начать общаться с незнакомыми людьми по общим интересам. Общение с приятными людьми заставит вас чувствовать себя позитивнее. Ведь шутки и улыбки в кругу друзей очень хорошо нейтрализуют стресс.

Начните с малого

Если вас заинтересовало какое-то занятие, не тратьте сразу много денег на материалы и на другие принадлежности. Может, вы приобретете дорогие кисти для рисования, вам не понравится, и вы захотите попробовать что-то другое, например вязание. Проводите некоторое время над хобби и выясните, действительно ли это вам по душе?

Вязание как психотерапия

Вязание – очень увлекательное и интересное занятие. Оно позволяет нам творчески раскрыться и сделать для себя и близких красивую вещь. Наверное, каждая современная бабушка умеет вязать, ведь раньше это занятие было очень модным и практически единственным способом преобразить свою одежду. Новички могут подобрать для себя специальные модели для начинающих. Это наиболее простые изделия, в которых не требуется уделять большое внимание переходу цвета, узораи т. д.

Не зря психологи утверждают, что вязание является одним из самых эффективных средств для борьбы со стрессом. Поэтому несколько лет назад вернулась мода на этот вид рукоделия. Ускоренный ритм жизни не позволяет многим из нас чувствовать себя комфортно, и получать удовольствие от жизни. Только благодаря хобби мы раскрываемся и получаем долгожданный моральный и физический отдых.

Вязание является также основной темой для разговоров между двумя и более увлекающимися женщинами. Согласитесь, это намного лучше и приятнее, чем обсуждение личных проблем и сплетен. Отношения подруг становятся мягче и душевнее.

Монотонные занятия помогают нам расслабиться и войти в так называемое состояние монотонии. Это очень похоже на переход организма от бодрствования ко сну. Вот почему мы восстанавливаем силы и спасаемся от негативных мыслей при вязании.

Рождение малыша невольно заставляет женщину задумываться о милой вязаной одежде. Существуют схемы пинеток для начинающих. Это может послужить хорошей основой для создания чего-то более сложного. Женщина в декрете может создать для ребенка целый гардероб. Особенно такие изделия хороши для холодных дней. Однако, используя легкую тонкую пряжу можно связать симпатичные вещи на теплую погоду.

Существует большое количество сайтов, где женщины обмениваются опытом, могут предложить свои схемы вязания. Тут также можно прочесть множество интересных статей для начинающих и профессиональных вязальщиц.

Кстати, не стоит считать вязание сугубо женским занятием. В наиболее развитых странах, где приветствуется индивидуальность человека, а не предрассудки, мужчины также увлеклись вязанием. В Америке даже есть такой «Клуб вяжущих мужчин». В нем они могут пообщаться с единомышленниками, смотреть телевизор, есть что-то вкусное и вязать. Ведь, правда, было бы приятно, если бы муж принес с очередной посиделки с друзьями симпатичные теплые носки!



Увлекательное хобби:кладоискательство

Даже маленькие детки в соседних дворах, на дачных участках, в дворовой песочнице с удовольствием ищут клады. Что же говорить о самодостаточных взрослых людях, готовых посвятить свою жизнь кладоискательству?

Чем привлекает это хобби?

Какую пользу может принести кладоискательство? Какой экипировкой следует запастись перед важным походом за сокровищами?







Если говорить о постоянной прибыли, то кладоискательство трудно отнести к выгодному увлечению. Наоборот, копатель больше вкладывает в свое хобби. Можно исколесить и перерыть всю планету в поисках крупного клада, но так до конца жизни и остаться без царского подарка. Но настоящего кладоискателя толкает в спину азарт. Даже маленькая находка, имеющая мизерную ценность, воспринимается им словно божий дар. Без чего же нельзя отправляться на поиски клада? Главным инструментом искателя приключения по праву можно назвать лопату. Этот инвентарь используют исключительно для поиска клада. С помощью металлодетектора и щупа охотники за сокровищами ищут потаенные места, в которых могут быть спрятаны ценные предметы.

Фонарик, совок и лоток для хранения найденных предметов тоже являются непременными атрибутами любого кладоискателя. Безусловно, кладоискательство можно отнести к разновидности активного отдыха.

Бесконечные пешие походы, сплавы по горным рекам, работа на свежем воздухе, отменное питание в дороге делают человека выносливым, терпеливым и физически развитым. Хорошее здоровье и прекрасное настроение становятся вечными спутниками любого охотника за ценностями. Конечно, кладоискатель не ходит тупо по земле с металлодетектором и ищет абстрактный клад. Нет, работа начинается задолго до самого похода. Настоящие кладоискатели обладают интеллектом, они тщательно изучают историю, картографию, краеведение. Эти люди много времени проводят в архивах, они самостоятельно составляют карты, по которым потом и ищут свои сокровища. Кстати, нельзя копать землю и искать клады в понравившемся месте. Для начала необходимо получить официальное разрешение владельца этой земли. Если клад будет найден, то определенная часть отходит государству, а остальное добро поровну делится между кладоискателем и владельцем территории. Так следует действовать по закону. Успехов!

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