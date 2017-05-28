Позже выяснилось, что Следственный комитет подозревает одну из компаний, связанную с театром, в хищении 216 млн рублей, выделенных на развитие искусства, были задержаны главный бухгалтер и экс-гендиректор фирмы. Между тем либеральная общественность и просто неравнодушные граждане разразились возмущенными комментариями в Сети – люди восприняли данное разбирательство как кампанию лично против Серебренникова – режиссера, чьи постановки отличаются повышенным градусом внутренней свободы. Многие увидели в этом инциденте начавшееся массированное давление на богему, характерное для нашей страны в самые разные ее исторические периоды.

Комментарии:

Alexander Tsypkin

Какое неимоверное количество агрессивных ханжей и жлобов выявил инцидент с Кириллом Серебренниковым. Как говорилось в известном анекдоте, вы либо крестик снимите, либо трусики наденьте. Определитесь уже, а то одновременно две позиции «а что – режиссер не может нарушить закон?!» и при этом сразу же продолжение «он такую похабщину на наши деньги ставил, и правда – надо к нему следователей». Ведь никто не может первым (вполне логичным, и с этим никто не спорит) ограничиться. Надо обязательно свое высокопрофессиональное мнение высказать про его спектакли.

Вот вас, бестолковых, забыло государство спросить, кому деньги на культуру давать. Вот сидят в Минкульте и дергаются, а что там Иван Сидорыч-то философствуя, на унитазе, думает, понравится ли ему наше решение о поддержке театра за его-то деньги. Что за привычка экспертизу из скворечника выдавать. Зал полный в «Гоголь-центре»? Да. Всегда? Всегда. Всё. Тьфу на вас. Свободны. С экономикой разберутся в компетентных органах, с репертуаром – в Минкульте. Работать идите и налоги все заплатите, ВСЕ налоги.

Бдительные вы мои.



Андрей Архангельский

А кроме прочего – хорошие друзья (и коллеги) у Кирилла Серебренникова. Настоящие. У экономического блока не так.



Katerina Yakimova

Мы все с вами! Мы точно едины в том, что с театром и художником никому, нигде и никогда так нельзя обращаться и поступать! Держаться!



Татьяна Тагрина

Сегодня у театра Кирилла Серебренникова, «Гоголь-центра», одного из моих любимых театров... Когда же прекратится травля лучших и самых талантливых людей!



Anastasia Kuzmina

Жуткая ситуация! Возмущена до глубины души ((



l_albors

Т. е. получается, если ты креативный класс, следственные действия против тебя проводят только дураки, да и то без эк страординарных методов, а всем остальным достаются исключительно умные, владеющие экстраординарными методами? Демократия, однако!







Лара Крофтона

Прочитала в колонке одного из театральных критиков, что реакция на ситуацию вокруг «Гоголь-центра» на самом деле наглядно показывает, что театральная среда у нас на самом деле живая – уж поживее гражданского общества.



Элина

А мне переполох вокруг Серебренникова кажется раздутым. Если он известный режиссер, то, значит, он не может проходить свидетелем по уголовному делу?



Каменецкий

Остается только надеяться, что расследование данного дела будет действительно объективным...





З. Юсупова

Образ Кирилла Серебренникова, действительно талантливого театрального режиссера, никак не вяжется с финансовыми растратами... Да и в богемной среде известно, что Серебренников всегда жил довольно скромно, как и все люди, по-настоящему увлеченные творчеством...



Борис Лагин

Я думаю, это финансовый менеджмент «седьмой студии» мог где-то накосячить. Вряд ли Серебренников об этом знал.



Оксана Храпова

Постановки Серебренникова в последнее время были довольно смелыми и резкими, обнажали реальные пороки нашего общества. Может быть, это кому-то не нравится?

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