Согласно документу с Виктором Козловским заключен служебный контракт на пять лет.



Другим распоряжением мэр освободил от должности начальника столичной подземки Дмитрия Пегова. Дмитрий Пегов уволен по собственной инициативе.

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