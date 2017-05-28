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Московская жизнь
В метро – новый начальник
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о назначении Виктора Козловского начальником московского метрополитена..
Согласно документу с Виктором Козловским заключен служебный
контракт на пять лет.
Другим распоряжением мэр освободил от должности начальника столичной подземки Дмитрия Пегова. Дмитрий Пегов уволен по собственной инициативе.
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