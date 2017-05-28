В метро – новый начальник
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Московская жизнь

В метро – новый начальник

В метро – новый начальник

28 мая 2017г., 17:44

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о назначении Виктора Козловского начальником московского метрополитена.

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Согласно документу с Виктором Козловским заключен служебный контракт на пять лет.

Другим распоряжением мэр освободил от должности начальника столичной подземки Дмитрия Пегова. Дмитрий Пегов уволен по собственной инициативе.

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