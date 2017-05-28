В начале прошлого века «Красин» входил в пятёрку самых мощных отечественных ледоколов. Он пережил Первую мировую и Гражданскую войны, участвовал в многочисленных арктических экспедициях, самой известной из которых стало спасение итальянских воздухоплавателей во главе с генералом Умберто Нобиле в 1928 г.

В 1934 г. весь мир облетело сообщение о происшествии с пароходом «Челюскин», который был раздавлен льдами в Чукотском море. Из Владивостока на Чукотский полуостров вышли два транспортных судна с необходимым для спасения людей имуществом и продовольствием. Семнадцать самолетов, преодолевая тяжелейшие метеорологические условия, вылетели на северный берег Чукотки. А в Ленинграде к выходу в Чукотское море готовился ледокол «Красин».



Его поход через два океана на Дальний Восток стал сенсацией. Однако не «Красин» спас челюскинцев – это сделали советские лётчики А. Ляпидевский, С. Леваневский, М. Слепнев, Н. Каманин, В. Молоков, И. Доронин и М. Водопьянов, ставшие первыми Героями Советского Союза.

А пресс-папье, хранящееся в Музее, было подарено командой «Красина» корреспонденту газеты «Правда» Борису Изакову (1903 – 1988) в память о совместном плавании в тропических морях. Кроме изображения ледокола, на пресс-папье выгравированы автографов участников экспедиции. В 1979 году журналист передал памятный подарок в наш Музей.

Алексей Остроухов

старший научный сотрудник Музея современной истории России





Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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