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Московская жизнь
Пополнить «Тройку» двумя движениями
Московскую карту «Тройка» можно будет пополнить полностью в режиме онлайн с помощью обновленного приложения «Метро Москвы» уже этим летом..
Пассажиры столичного метро смогут записать на «Тройку» все типы билетов и пополнить карту онлайн, просто приложив ее к мобильному телефону.
Теперь карту не нужно будет активировать через желтые
валидаторы на станциях метро.
В новой версии приложения также появится функция транспортного будильника, который оповестит о прибытии автобуса, а еще пользователи смогут получать информацию о пунктах проката велосипедов и расположенных рядом пешеходных зонах.
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