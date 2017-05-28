Пассажиры столичного метро смогут записать на «Тройку» все типы билетов и пополнить карту онлайн, просто приложив ее к мобильному телефону.

Теперь карту не нужно будет активировать через желтые валидаторы на станциях метро.



В новой версии приложения также появится функция транспортного будильника, который оповестит о прибытии автобуса, а еще пользователи смогут получать информацию о пунктах проката велосипедов и расположенных рядом пешеходных зонах.

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