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Московская жизнь
Документальные фильмы в «Филях»
Документальные фильмы под открытым небом можно будет посмотреть в парке «Фили» этим летом..
Показы фильмов будут проходить в кинотеатре под открытым небом в парке «Фили». По четвергам и воскресеньям желающие смогут увидеть документальные ленты телеканала Russia Today, а каждую пятницу и субботу – короткометражные киноработы с Международного кинофестиваля независимого кино KONIK Film Festival.
Первый показ состоится 1 июня в 19:00, для всех желающих покажут документальный фильм «Танец маленьких лебедей», который посвящен танцорам балета и рассказывает, как артисты постигают секреты и тонкости непростого танцевального искусства.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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