Показы фильмов будут проходить в кинотеатре под открытым небом в парке «Фили». По четвергам и воскресеньям желающие смогут увидеть документальные ленты телеканала Russia Today, а каждую пятницу и субботу – короткометражные киноработы с Международного кинофестиваля независимого кино KONIK Film Festival.

Первый показ состоится 1 июня в 19:00, для всех желающих покажут документальный фильм «Танец маленьких лебедей», который посвящен танцорам балета и рассказывает, как артисты постигают секреты и тонкости непростого танцевального искусства.

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