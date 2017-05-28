После реконструкции в парке появились новые современные объекты инфраструктуры: детские площадки, зеленый лабиринт, первая в Москве водная интерактивная площадка, музыкальный фонтан. К началу учебного года будут открыты стационарные кафе и многофункциональный детский центр.

В честь открытия 10 июня 2017 в парке пройдет большой праздник для детей. Символом нового парка и темой открытия станут веселые роботы. Роботы будут повсюду – на сцене, в форме гигантских арт-объектов, на сувенирной продукции. Праздник завершится красочным и шумным парадом роботов всех форм и возрастов по аллеям обновленного парка.

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Детские игровые площадки

После реконструкции в парке откроются три новые детские площадки. Каждая из них оборудована для детей определенного возраста:



– площадка для малышей до трех лет с большой песочницей, безопасными качелями и пружинными качалками;

– площадка для детей 3-6 лет с игровыми комплексами и качелями. Также эта площадка оборудована каруселью для детей с ограниченными возможностями;

– площадка для детей 6-12 лет с самыми крутыми горками и высокими качелями.

Водная детская площадка

В Детском парке откроется первый в Москве водный игровой комплекс. Это веселый летний аттракцион, где можно ставить эксперименты

с водой и песком, которые так любят дети, и наглядно изучать простейшие законы физики.

Зеленый лабиринт

В парке появился зеленый лабиринт из формованных лип, как в лучших французских садах. Веселый и магический аттракцион, где можно бегать и играть в прятки. А еще там получатся очень красивые фотографии! Зимой планируется заливать дорожки лабиринта льдом для катания на коньках.

Интерактивный музыкальный фонтан

Одной из достопримечательностей парка станет интерактивный музыкальный фонтан на главной площади. Каждый вечер фонтан будет подсвечиваться разными цветами и играть классическую музыку: Чайковского, Моцарта, Штрауса, Шостаковича. Чарующее и зрелищное сочетание света, музыки и воды будет интересно не только детям, но и взрослым.

Яблоневый сад

В ходе реконструкции был восстановлен на своем историческом месте декоративный яблоневый сад. Тридцать четыре яблони каждую весну будут превращаться в прекрасный цветущий сад.

Культурно-досуговый центр

Открытие осенью 2017 г.

В здании культурно-досугового центра откроются детское кафе, лекторий для проведения детских образовательных мастер-классов, пункт проката и летний кинотеатр на террасе. С открытой террасы второго этажа открывается вид на весь новый парк. Там можно будет загорать, валяясь на пуфиках, а по вечерам смотреть кино и мультфильмы или изучать звезды.

Многофункцональный детский центр

Открытие осенью 2017 г.

Напротив детской площадки для старшего возраста откроется еще один крытый павильон – многофункциональный детский центр. В нем круглый год будут проходить развивающие детские занятия.

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