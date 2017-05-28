КИНО

Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель – капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь трезубец Посейдона, с помощью которого можно управлять всем морем!

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