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Культура
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Несравненный (хоть и немного постаревший) Джонни Депп в новом фильме про отважного капитана Джека Воробья, который вновь попадает в передрягу..
КИНО
Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель – капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь трезубец Посейдона, с помощью которого можно управлять всем морем!онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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