Афиша/Досуг

ВЫСТАВКИ

В Москве демонстрируются произведения из коллекции Музея Республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого, которая считается одним из богатейших художественных собраний Азиатского региона. Экспозиция занимает один из залов главного здания Музея изобразительных искусств имени Пушкина и три этажа Отдела личных коллекций. В неё входят около 200 картин и рисунков авангардного и поставангардного периода в советском искусстве, а также предметы декоративно-прикладного искусства (керамические сосуды, майоликовая плитка, украшения) и археологические находки.

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